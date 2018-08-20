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Полиция: устроивший стрельбу в центре Харькова мужчина был пьян

13:11
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Мужчина, застреливший сотрудника полиции и ранивший охранника у здания городского совета в центре Харькова, находился под воздействием алкоголя. Об этом сообщили в местной полиции. Предварительно, стрелок действовал один, однако следствие проверит версию о наличии сообщников.

В крови мужчины, застрелившего полицейского у здания горсовета в Харькове, нашли алкоголь, передает РИА Новости.

"В крови обнаружено более двух промилле алкоголя. Возможно, это будет 2,4", - заявил глава региональной полиции Олег Бех.

В ночь на понедельник неизвестный мужчина открыл огонь в центре Харькова. Он ранил охранника и полицейского. Позже сотрудник правоохранительных органов скончался в больнице. Нападавшего застрелили на месте преступления, его личность устанавливается.

Предварительно, стрелок действовал один, однако следствие проверит версию о наличии сообщников.

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