В Турции стрельбу у посольства США назвали попыткой создать хаос

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвал стрельбу у посольства США в Анкаре "откровенной попыткой посеять хаос". Он добавил, что турецкие власти осуждают нападение.

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прокомментировал инцидент со стрельбой возле посольства Соединенных Штатов в Анкаре. Слова Ибрагима Калына приводит ТАСС.

"Мы осуждаем нападение, совершенное на посольство США. Оно является откровенной попыткой посеять хаос", - заявил представитель турецкого лидера.

Рано утром в понедельник в Анкаре неизвестные обстреляли здание посольства США. Выстрелы были произведены из автомобиля. По предварительным данным, никто не пострадал. Пули попали в пост охраны и разбили стекло. Стрелявшие скрылись, их разыскивает полиция.