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Лавров: ООН запретила своим структурам участвовать в восстановлении Сирии

13:34
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Секретариат ООН специальной директивой запретил своим структурам участвовать в восстановлении Сирии до политического перехода, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Москва направила генсеку ООН Антониу Гутерришу запрос по поводу запрета на участие структур организации в восстановлении Сирии, передает ТАСС заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.  

По его словам, политический департамент ООН в прошлом году издал секретную директиву, согласно которой структуры ООН не должны участвовать в восстановлении экономики Сирии до политического перехода.

"Только гуманитарная помощь и больше ничего. Было выдвинуто условие, что только после достижения прогресса в так называемом политическом переходе можно будет заниматься восстановлением Сирии", - сообщил глава МИД.

Кроме того, Вашингтон намеренно препятствует восстановлению регионов Сирии, которые контролируются Дамаском.

"Вот несколько дней назад в Вашингтоне был Стаффан де Мистура (спецпосланник ООН по Сирии – прим. ред.), встречался с Майком Помпео (госсекретарь США – прим. ред.), и по итогам их переговоров госдепартамент в комментарии употребил такое выражение, как "даже обсуждать преждевременно вопрос о восстановлении Сирии", - рассказал Лавров.

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