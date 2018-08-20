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На Ямале подозреваемый в краже сбежал из полиции со своим уголовным делом

13:42
  • понедельник
  • 20 августа 2018

На Ямале мужчина, подозреваемый в краже, сбежал от следователя с составленным на него уголовным делом. Он выпрыгнул с документами в окно, перепрыгнул забор и скрылся. После этого в отношении ранее судимого 32-летнего беглеца было заведено еще одно дело.

На Ямале 32-летний мужчина сбежал из отдела полиции вместе с составленным на него уголовным делом, сообщает управление Следственного комитета по ЯНАО.

Инцидент произошел в середине июля. Мужчина находился на допросе в кабинете у следователя как подозреваемый по делу о краже. Воспользовавшись тем, что сотрудник МВД вышел, оставив его наедине с адвокатом, он схватил со стола уголовное дело и выпрыгнул в окно.

"Добежав до бетонного ограждения, подозреваемый часть уголовного дела бросил около забора, а несколько листов прихватил с собой. Скрывшись, мужчина продолжительное время прятался от правоохранительных органов, но в вскоре сотрудники полиции задержали его", - говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Мужчина позже признал свою вину. Он пояснил, что сбежал с материалами дела в знак протеста, так как не был согласен с выводами сотрудников полиции о его причастности к краже. Теперь в отношении ранее судимого жителя Ямала возбуждено новое дело - по статье о воспрепятствовании производству предварительного расследования.

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