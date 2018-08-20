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Ночь на субботу станет самой холодной на этой неделе

13:46
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Среда, 22 августа, станет самым холодным днем на этой неделе. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столичном регионе составит около 18-20 градусов. К выходным в Москве и Подмосковье снова потеплеет, однако ночь на субботу имеет все шансы стать самой холодной — температура понизится до 4-9 градусов.

Неустойчивой можно назвать погоду в столичном регионе на этой неделе. Как сообщили в Гидрометцентре, к среде температура воздуха в Москве понизится до 18-20 градусов, в городе пройдут кратковременные дожди.

Аналогичная погода сохранится в четверг, но уже с пятницы столбики термометров снова поползут вверх. В выходные в Москве и Подмосковье снова будет около 25-27 градусов тепла, передает ТАСС.

Однако ночь на субботу может стать самой холодной на неделе. По прогнозам синоптиков, температура понизится до 4-9 градусов тепла.

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