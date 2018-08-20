ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве ограничат движение из-за празднования Курбан-байрама

15:17
  • понедельник
  • 20 августа 2018

В столице перекроют несколько улиц из-за празднования Курбан-байрама 21 августа.

Более 250 тысяч мусульман примут участие в праздновании Курбан-байрама в Москве, ещё 130 тысяч человек отметят праздник в Подмосковье, передает "ТВ Центр".

Больше всего верующих соберётся на утреннее богослужение в Московской соборной мечи на проспекте Мира. Также Курбан-байрам отпразднуют в Мемориальной мечети на Минской улице и Исторической - на Большой Татарской, комплексах "Инам" и "Ярдям" на улице Хачатуряна. Кроме того, власти столицы выделили дополнительные площадки в парке "Сокольники", в Братеевском каскадном парке и в Бутове.

Автомобилисты должны заранее продумать свой маршрут, поскольку движение в этих районах будет перекрыто с 4 до 11 часов утра. В Московской области для мусульман подготовят 39 площадок для молебна и ещё 13 мест для жертвоприношения.

Главное сегодня
Мусульмане празднуют Курбан-байрам
Мусульмане празднуют Курбан-байрам
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение