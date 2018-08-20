В Москве ограничат движение из-за празднования Курбан-байрама

В столице перекроют несколько улиц из-за празднования Курбан-байрама 21 августа.

Более 250 тысяч мусульман примут участие в праздновании Курбан-байрама в Москве, ещё 130 тысяч человек отметят праздник в Подмосковье, передает "ТВ Центр".

Больше всего верующих соберётся на утреннее богослужение в Московской соборной мечи на проспекте Мира. Также Курбан-байрам отпразднуют в Мемориальной мечети на Минской улице и Исторической - на Большой Татарской, комплексах "Инам" и "Ярдям" на улице Хачатуряна. Кроме того, власти столицы выделили дополнительные площадки в парке "Сокольники", в Братеевском каскадном парке и в Бутове.

Автомобилисты должны заранее продумать свой маршрут, поскольку движение в этих районах будет перекрыто с 4 до 11 часов утра. В Московской области для мусульман подготовят 39 площадок для молебна и ещё 13 мест для жертвоприношения.