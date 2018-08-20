Неизвестные напали на отдел полиции в Чечне

Двое вооруженных неизвестных ранили двух полицейских при попытке проникнуть в отделение полиции по Шалинскому району Чечни. Нападавшие уничтожены.

Двое неизвестных пытались проникнуть в отдел полиции по Шалинскому району Чечни, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел около 10 часов утра. Нападавшие были вооружены ножами, они ранили двух полицейских, которые находились на службе. По данным источника агентства, у одного из злоумышленников была взрывчатка.

"Ответным огнем нападавшие были уничтожены. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа", - говорится в сообщении полиции.