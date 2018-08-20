ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Неизвестные напали на отдел полиции в Чечне

13:50
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Двое вооруженных неизвестных ранили двух полицейских при попытке проникнуть в отделение полиции по Шалинскому району Чечни. Нападавшие уничтожены.

Двое неизвестных пытались проникнуть в отдел полиции по Шалинскому району Чечни, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел около 10 часов утра. Нападавшие были вооружены ножами, они ранили двух полицейских, которые находились на службе. По данным источника агентства, у одного из злоумышленников была взрывчатка.

"Ответным огнем нападавшие были уничтожены. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа", - говорится в сообщении полиции.

Читайте также:
Главное сегодня
Отделение полиции
Отделение полиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение