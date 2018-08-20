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Медведев освободил от должности замглавы Минэкономразвития

13:54
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Минэкономразвития Олега Фомичева. В распоряжении отмечается, что соответствующее решение принято по просьбе самого Фомичева.

Заместитель министра экономического развития Олег Фомичев освобожден от занимаемой должности. Об этом пишет ТАСС.

Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как отмечается в документе, соответствующее решение принято по просьбе самого Фомичева.

В июле Медведев уволил главу Росалкогольрегулярования Игоря Чуяна и назначил на эту должность Игоря Алешина. Также два замминистра покинули Минкомсвязи - это Рашид Исмаилов и Дмитрий Алхазов.

14 августа стало известно, что в связи с увеличением ставки НДС до 20 процентов Минэкономразвития предлагает повышать тарифы на ЖКХ в 2019 году в два этапа: 1 января и 1 июля. По мнению чиновников, это "предотвратит негативные тарифные последствия".

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