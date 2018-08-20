Москва отреагирует на новые санкции США против "Северного потока-2"

Россия отреагирует на новые санкции США после их вступления, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва настроена на вывод отношений с Вашингтоном из кризиса, но "не собирается впадать в траур, если не встретит взаимности", отметил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции против "Северного потока-2" являются нарушением норм мировой торговли, передает ТАСС.

Он отметил, что Кремль будет реагировать на новые санкции США после их вступления, руководствуясь интересами страны.

По словам Пескова, Москва настроена на вывод отношений с Вашингтоном из кризиса, но "не собирается впадать в траур, если не встретит взаимности от Вашингтона".

В субботу американские СМИ сообщили, что санкции против компаний-участниц проекта "Северный поток-2" находятся в высокой стадии проработки. По данным источников, ограничения могут быть введены в течение ближайших нескольких недель.