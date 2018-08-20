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МВД Каталонии рассматривает нападение на участок как теракт

14:29
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Нападение на полицейский участок в Каталонии расценивается как теракт, сообщили в МВД региона. На данный момент ведется расследование.

Нападение на комиссариат в Каталонии рассматривается как теракт, об этом сообщает газета La Vanguardia.

Ранее стало известно, что 29-летний выходец из Алжира Абдельвахаб Таиб, имевший вид на жительство в Испании, попытался напасть с ножом на полицейских в Барселоне. Он был ликвидирован.

На данный момент ведется расследование. Специалистам необходимо оценить баллистическую экспертизу, провести аутопсию, а также получить разрешение суда на обыск в доме нападавшего.

По предварительной информации, Таиб ранее не привлекался к уголовной ответственности. Однако будет проведена дополнительная проверка, поскольку во время нападения мужчина кричал "Аллах Акбар".  

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