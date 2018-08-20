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Двести чеченских полицейских вернулись из Сирии

14:31
  • понедельник
  • 20 августа 2018

В Чечню из Сирии вернулись двести военных полицейских. Они были задействованы в обеспечении охраны гражданских объектов и сопровождении гуманитарных грузов.

Из Сирии вернулись двести военных полицейских их Чечни. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве обороны России, пишет РИА Новости. Самолетами Ил-76 они были доставлены на аэродром Моздок в Северной Осетии.

"Двести военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа вернулись домой к месту постоянной дислокации в Чеченской Республике после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что чеченские полицейские в Сирии были занятии при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении безопасности гумкоридоров.

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