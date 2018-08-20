Двести чеченских полицейских вернулись из Сирии

В Чечню из Сирии вернулись двести военных полицейских. Они были задействованы в обеспечении охраны гражданских объектов и сопровождении гуманитарных грузов.

Из Сирии вернулись двести военных полицейских их Чечни. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве обороны России, пишет РИА Новости. Самолетами Ил-76 они были доставлены на аэродром Моздок в Северной Осетии.

"Двести военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа вернулись домой к месту постоянной дислокации в Чеченской Республике после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что чеченские полицейские в Сирии были занятии при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении безопасности гумкоридоров.