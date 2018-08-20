В Кремле рассказали о темах переговоров Патрушева и Болтона

23 августа в Женеве секретарь Совбеза России Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обменяются мнениями по острым международным проблемам и обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился подробностями подготовки переговоров секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона, которые состоятся в Женеве 23 августа. Слова Пескова приводит ТАСС.

"В первую очередь, это двусторонние отношения и то состояние, в котором находятся эти двусторонние отношения, и также, конечно, обмен мнениями по наиболее острым международным проблемам, список коих также хорошо известен", - сказал пресс-секретарь.

Он также отметил, что "фиксированной повестки" для переговоров нет.

Ранее сам Болтон заявил, что намерен затронуть "широкий спектр вопросов, по которым у Вашингтона с Москвой может сложиться диалог". Одним из таких вопросов, по словам советника президента США, станет гуманитарная ситуация в Сирии и влияние на положение вещей в стране Ирана.