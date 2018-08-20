В Чечне возбудили дело после серии нападений на полицейских

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено по фактам нескольких атак на полицейских в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России в понедельник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских по фактам нескольких нападений в Чечне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

В ведомстве не уточнили детали, однако, по данным источников агентства, одно из нападений произошло в Ленинском районе Грозного, где злоумышленник на автомобиле врезался в инспекторов. Полицейские не пострадали, а нападавший был ликвидирован. В машине, помимо водителя, был подросток, ему около 15 лет.

Кроме того, около 10:00 мск неизвестный совершил самоподрыв рядом с полицейскими в Шалинском районе Чечни.

Еще двое неизвестных в понедельник ранили сотрудников полиции при попытке проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинскому району, они были уничтожены. На месте происшествия работает оперативная группа.

По данным "Интерфакса", четверо боевиков, совершивших нападения на полицейских в Чечне, были уничтожены, а совершивший самоподрыв бандит выжил. Предварительно, погибших среди полицейских и гражданских лиц нет.

Личность организатора нападения на полицейских установлена, сообщает агентство. Мужчина был уничтожен в ходе преследования автомобиля, сбившего трех полицейских в Грозном.