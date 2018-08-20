В Минтруде сообщили об историческом минимуме безработицы в России

В период с 8 по 15 августа в России зафиксирована минимальная численность официально зарегистрированных в стране безработных с 1991 года - 684,7 тысячи человек. Как отметил глава Минтруда Максим Топилин, подобная ситуация связана с выходом на рынок труда "малочисленного поколения 1990-х годов".

Министр труда России Максим Топилин сообщил о достижении в период с 8 по 15 августа минимальной численности официально зарегистрированных в стране безработных с 1991 года - это 684,7 тысячи человек. Слова главы ведомства приводит "Интерфакс".

"Состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов. С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден во время послевоенного бэби-бума, а выходит на него малочисленное поколение 1990-х годов", - отметил Топилин.

Таким образом, на 15 августа 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9 процента от численности экономически активного населения.

В мае Минтруд представил программу по содействию занятости молодежи для общественного обсуждения. Среди основных пунктов - специальный раздел в базе вакансий "Работа в России", финансирование дополнительных мероприятий по поддержке занятости и внесение безработных выпускников в категорию граждан, испытывающих трудности с поиском места.