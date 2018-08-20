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Кадыров рассказал о нападениях на полицейских в Чечне

15:45
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Атаки на полицейских в Чечне были призваны омрачить мусульманский праздник Курбан-Байрам, считает глава республики Рамзан Кадыров. По его информации, в результате нападений пострадали несколько полицейских.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о нападениях на полицейских в республике, передает "Интерфакс". По его словам, все бандиты были нейтрализованы, совершивший самоподрыв боевик остался жив.

"Благодаря бдительности сотрудников полиции все эти попытки сорваны, бандиты нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив, доставлен в больницу. В городе Шали пострадали двое полицейских, также в Грозном получили травмы сотрудники ДПС", - написал Кадыров в соцсетях.

По его мнению, атаки на полицейских в Чечне были призваны омрачить мусульманский праздник Курбан-байрам.

"Сегодня группа молодых людей предприняла попытку совершить резонансные преступления. Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс", - написал Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что на осуществивших атаку в Чечне боевиков воздействовали через соцсети сторонники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная, подчеркнул он.

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