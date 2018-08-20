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Трамп обвинил демократов в стремлении вмешаться в выборы с помощью Мюллера

15:47
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Дональд Трамп считает, что Демократическая партия собирается повлиять на промежуточные выборы в ноябре 2018 года при помощи расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "вмешательстве" России.

Демократическая партия США собирается вмешаться в промежуточные выборы в США при помощи расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"Озлобленные демократы Мюллера хотят повлиять на выборы. Это национальный позор. Они наслаждаются разрушением жизней людей и отказом смотреть на реальную коррупцию со стороны Демократической партии - ложь, увольнения, удаленные электронные письма и многое другое", - написал Трамп.

Он обвинил демократов в том, что они специально сфабриковали дело о "вмешательстве России".

В США идет расследование о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Оно ведется спецпрокурором Робертом Мюллером и в обеих палатах Конгресса.

В ноябре 2018 года в США переизберут 35 из 100 сенаторов, а также будет полностью переизбрана палата представителей.  

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