Восстановление сгоревшей в Карелии церкви оценили в 100 млн рублей

На восстановление сгоревшей в Кондопоге Успенской церкви XVIII века может потребоваться около 100 миллионов рублей, сообщили в Минкультуры. Специалисты отмечают, что у конструкций храма сохранилось только 10 процентов сруба.

В Министерстве культуры сообщили, что на восстановление сгоревшей в Карелии Успенской церкви может потребоваться около 100 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве добавили, что точную сумму можно будет назвать только после разработки проектно-сметной документации, на что необходимо 10 миллионов рублей. Вместе с тем специалисты отмечают, что у конструкций храма сохранилось только 10 процентов сруба.

10 августа в Кондопоге сгорела Успенская церковь XVIII века - объект культурного наследия и одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Подозреваемым в поджоге является 15-летнего подросток. Он задержан на 30 суток и помещен в центр временного содержания несовершеннолетних. Возбуждены два уголовных дела.