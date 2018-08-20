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Арест сестер Хачатурян признан законным

15:43
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Мосгорсуд признал арест сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, законным. Защита просила изменить девушкам меру пресечения на домашний арест.

Арест сестер Хачатурян признан законным. Такое решение принял Мосгорсуд на заседании в понедельник, пишет "Интерфакс".

"Выслушав мнения сторон, руководствуясь нормами УПК, суд апелляционной инстанции постановил: жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласила судья своё решение.

Защита просила заменить девушкам меру пресечения на домашний арест.

Убийство произошло 27 июля. В подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По данным следствия, мужчину убили три его дочери - 17, 18 и 19 лет.

В ходе допроса девушки признали вину и заявили, что отец долгое время их истязал. По словам соседей, погибший производил впечатление психически неуравновешенного агрессивного человека.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал всех трех сестер. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

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