Прокуратура заявила о наличии доказательств насилия Хачатуряна над дочерьми

Представитель прокуратуры в ходе заседания Мосгорсуда, проверявшего законность заключения под стражу трёх сестёр Хачатурян по делу об убийстве отца, сообщил, что у ведомства есть сведения о сексуальном насилии Михаила Хачатуряна над ними.

У прокуратуры есть данные о сексуальном насилии Михаила Хачатуряна над своими дочерьми Кристиной и Ангелиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

"У прокуратуры есть сведения о применении в отношении сестер Кристины и Ангелины Хачатурян их отцом сексуального насилия, в связи с этим прошу провести заседание в закрытом режиме", - сказала на заседании Мосгорсуда прокурор.

По словам адвоката Алексея Липцера, вопросы сексуального насилия в рамках заседания обсуждаться не будут.

Позднее суд, который проверял законность ареста Кристины Хачатурян, в закрытии судебного процесса отказал.

Ранее стало известно, что 20 августа Мосгорсуд признал арест сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, законным. Защита просила изменить девушкам меру пресечения на домашний арест.

Убийство произошло 27 июля на Алтуфьевском шоссе. В подъезде жилого дома было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. Следствие установило, что мужчину убили три его дочери - 17, 18 и 19 лет.

Девушки признали вину в ходе допроса и заявили, что отец долгое время их истязал. Между тем, соседи утверждали, что погибший производил впечатление психически неуравновешенного агрессивного человека.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал всех трех сестер. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.