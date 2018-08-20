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Прокуратура заявила о наличии доказательств насилия Хачатуряна над дочерьми

16:09
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Представитель прокуратуры в ходе заседания Мосгорсуда, проверявшего законность заключения под стражу трёх сестёр Хачатурян по делу об убийстве отца, сообщил, что у ведомства есть сведения о сексуальном насилии Михаила Хачатуряна над ними.

У прокуратуры есть данные о сексуальном насилии Михаила Хачатуряна над своими дочерьми Кристиной и Ангелиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

"У прокуратуры есть сведения о применении в отношении сестер Кристины и Ангелины Хачатурян их отцом сексуального насилия, в связи с этим прошу провести заседание в закрытом режиме", - сказала на заседании Мосгорсуда прокурор.

По словам адвоката Алексея Липцера, вопросы сексуального насилия в рамках заседания обсуждаться не будут.

Позднее суд, который проверял законность ареста Кристины Хачатурян, в закрытии судебного процесса отказал.

Ранее стало известно, что 20 августа Мосгорсуд признал арест сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, законным. Защита просила изменить девушкам меру пресечения на домашний арест.

Убийство произошло 27 июля на Алтуфьевском шоссе. В подъезде жилого дома было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. Следствие установило, что мужчину убили три его дочери - 17, 18 и 19 лет.

Девушки признали вину в ходе допроса и заявили, что отец долгое время их истязал. Между тем, соседи утверждали, что погибший производил впечатление психически неуравновешенного агрессивного человека.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал всех трех сестер. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

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Убитый дочерьми отец, 57-летний Михаил Хачатурян
Убитый дочерьми отец, 57-летний Михаил Хачатурян
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