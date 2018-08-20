Премьер-министр Узбекистана попал в ДТП под Ташкентом

Премьер-министр Узбекистана попал в аварию на трассе под Ташкентом. По данным местных СМИ, Абдулла Арипов получил незначительные травмы и был доставлен в больницу.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попал в ДТП под Ташкентом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ и собственные источники в правительстве страны.

По словам собеседника агентства, в результате аварии никто серьезно не пострадал. Сам Арипов получил легкие травмы, и был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

В правительстве Узбекистана заверили, что премьер продолжает выполнять свои обязанности.