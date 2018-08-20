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ИГ взяло на себя ответственность за нападения боевиков в Чечне

16:35
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Ответственность за нападения боевиков в Чечне в понедельник взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Между тем, раскрыты личности двух нападавших на сотрудников полиции.

Ответственность за нападения боевиков в Чечне в понедельник взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Об этом сообщает портал SITE, который ссылается на информационное агентство боевиков Amaq.

Между тем, установлены личности двух нападавших на сотрудников полиции в Чечне. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Личности двух из нападавших уже установлены - это жители города Шали", - отметили в СКР.

По данным следствия, 20 августа 2018 года примерно в 10:30 двое вооруженных ножами мужчин попытались проникнуть через КПП на территорию Шалинского отдела внутренних дел МВД по Чеченской Республике. Они набросились на двух полицейских с ножами и ранили их.

Примерно в то же время к посту полиции в селе Мескер-Юрт подошел молодой человек с рюкзаком и совершил самоподрыв. В результате никто из сотрудников полиции и гражданских лиц не пострадал.

Кроме того, при въезде в Грозный водитель автомобиля Mercedes пытался совершить наезд на сотрудника ДПС ГИБДД на посту по улице Ханкальской. После этого сотрудники полиции объявили план "Перехват". Уходя от преследования, водитель в центре Грозного совершил умышленный наезд на двоих сотрудников ДПС ГИБДД. После этого полицейские открыли огонь по автомобилю.

Все нападавшие были нейтрализованы.

Комментируя произошедшее, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что атаки были призваны омрачить мусульманский праздник Курбан-Байрам. Он добавил, что на осуществивших атаку в Чечне боевиков воздействовали через соцсети сторонники ИГ.

Сейчас, по его словам, ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная.

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