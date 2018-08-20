Суд арестовал экс-замгендиректора РКК "Энергия" по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы арестовал до середины октября бывшего заместителя гендиректора РКК "Энергия" Алексея Белобородова. Его обвинили в покушении на хищение 31,5 миллиона рублей.

В Москве Бабушкинский суд арестовал бывшего заместителя генерального директора РКК "Энергия" Алексея Белобородова до 16 октября. Его обвиняют в покушении на хищение 31,5 миллиона рублей, передает ТАСС.

До этого следователь просил арестовать Белобородова до 17 октября.

Сам Белобородов заявил в суде, что не признает вину, передает "Интерфакс".

"Вину не признаю. Скрываться не собираюсь", - заявил Белобородов в Бабушкинском суде.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России при содействии Роскосмоса выявил подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия". Задержанные являются высокопоставленными сотрудниками корпорации. Они уже дали признательные показания.

Речь идет о Белобородове и двух его подчиненных - Олеге Пыльнове и Илье Шендерее. Им вменяется покушение на особо крупное мошенничество. Согласно оглашенным в суде материалам, фигуранты дела планировали похитить порядка 31,5 миллиона рублей. Следствие отмечает, что обвиняемые могли требовать с одного из подрядчиков РКК "откат за право участия в тендере "Энергии".