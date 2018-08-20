ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд арестовал экс-замгендиректора РКК "Энергия" по делу о мошенничестве

17:25
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Бабушкинский суд Москвы арестовал до середины октября бывшего заместителя гендиректора РКК "Энергия" Алексея Белобородова. Его обвинили в покушении на хищение 31,5 миллиона рублей.

В Москве Бабушкинский суд арестовал бывшего заместителя генерального директора РКК "Энергия" Алексея Белобородова до 16 октября. Его обвиняют в покушении на хищение 31,5 миллиона рублей, передает ТАСС.

До этого следователь просил арестовать Белобородова до 17 октября.

Сам Белобородов заявил в суде, что не признает вину, передает "Интерфакс".

"Вину не признаю. Скрываться не собираюсь", - заявил Белобородов в Бабушкинском суде.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России при содействии Роскосмоса выявил подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия". Задержанные являются высокопоставленными сотрудниками корпорации. Они уже дали признательные показания.

Речь идет о Белобородове и двух его подчиненных - Олеге Пыльнове и Илье Шендерее. Им вменяется покушение на особо крупное мошенничество. Согласно оглашенным в суде материалам, фигуранты дела планировали похитить порядка 31,5 миллиона рублей. Следствие отмечает, что обвиняемые могли требовать с одного из подрядчиков РКК "откат за право участия в тендере "Энергии".

Главное сегодня
Новое здание Бабушкинского районного суда
Новое здание Бабушкинского районного суда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение