Собянин открыл участок СВХ от Щелковского до Открытого шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе. По словам главы города, в 2018 году будут сданы две трети СВХ.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды – от Щелковского до Открытого шоссе. Об этом сообщил TVC.ru.

"Сегодня сдается очень важный участок от Щелковского шоссе. Он сразу улучшает дорожную ситуацию в Гольяново. Для порядка 900 тысяч человек будет улучшена дорожная ситуация. К наступающему Дню города это прекрасный подарок", - сказал мэр.

По словам Собянина, в 2018 году будут сданы две трети новой автомагистрали. В этом году в эксплуатацию введут 75 километров СВХ.

По словам первого заместителя главы департамента строительства столицы Петра Аксенова, одним из самых сложных этапов строительства было возведение тоннеля под Щелковским шоссе. Он отметил, что основной трудностью было строить, не останавливая движение по дороге.

"Самое сложное – это тоннель под Щелковским шоссе, так как движение по данному шоссе не останавливалось. Кроме того, из 4,9 километра участка СВХ 2,7 километра – это искусственные сооружения", - пояснил Аксенов.

За время строительства участка СВХ было снесено около полутора тысяч гаражей. За каждый из них город выплатил владельцу компенсацию от 100 до 250 тысяч рублей.