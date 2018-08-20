ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москалькова призвала мировое правозащитное сообщество помочь Бутиной

17:54
  • понедельник
  • 20 августа 2018

​Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о том, что арестованная в Вашингтоне россиянка Мария Бутина подвергается жестокому и бесчеловечному обращению в американской тюрьме. В связи с этим омбудсмен призвала мировое правозащитное сообщество обратиться к правительству США с требованием "гуманизировать условия содержания" гражданки России.

В условиях тюремного содержания россиянки Марии Бутиной в США имеются все признаки жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"По поступающим сообщениям Мария Бутина была подвергнута унизительному досмотру с раздеванием, этапирована без предупреждения и объяснений, в кандалах, помещена в карантинную камеру, где провела 12 часов с включенным светом и без пищи, а сейчас содержится в одиночной камере. У Марии Бутиной отобрали личные вещи, книги и средства личной гигиены", - говорится в заявлении Москальковой на ее сайте.

По ее словам, в этих действиях имеются все признаки жестокого, бесчеловечного обращения, унижающего человеческое достоинство.

"В этой связи призываю мировое правозащитное сообщество дать оценку практике обращения с заключенными в США и обратиться к правительству США с требованием гуманизировать условия содержания гражданки России Марии Бутиной", - подчеркнула Москалькова.

18 августа адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл сообщил, что ее перевели в другую тюрьму. Она находится в Александрии в штате Вирджиния. До этого россиянка содержалась в тюрьме в Вашингтоне.

До этого сообщалось, что Бутиной не оказывают необходимой медицинской помощи, из-за холода в камере у нее обострился артрит. Также она была лишена прогулок.

Россиянку арестовали по надуманным обвинениям в шпионаже. На суде в качестве доказательств, в частности, приводилось фото на фоне Капитолия. Прокуратура при этом требует засекретить часть улик по её делу, которое в нашем МИД назвали полностью сфабрикованным.

Главное сегодня
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение