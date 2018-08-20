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Глава Хакасии предложил Путину создать "туристическое кольцо" в Сибири

19:43
  • понедельник
  • 20 августа 2018

"Туристическое кольцо" может появиться в Сибири. С таким предложением на встрече с Владимиром Путиным выступил глава Хакасии Виктор Зимин. По задумке, оно объединит несколько регионов Сибири.

Объединить сибирские регионы - Кузбасс, Алтай, Туву и Хакасию - в "туристическое кольцо" с помощью автомобильного сообщения предложил в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным глава республики Хакасия Виктор Зимин. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Он отметил, что Южная Сибирь обладает уникальной природой и автомобильная трасса позволит превратить регион в один из центров туризма. Зимин также представил президенту предложения по реконструкции Транссиба. По его словам, увеличение пропускной способности железной дороги необходимо для транспортировки угля, добыча которого растет как в Кузбассе, так и в Хакассии. Глава региона доложил Владимиру Путину  о социально-экономической  ситуации в регионе.

Виктор Зимин: "Бюджет в регионе стал абсолютно устойчивым. В этом году мы дадим рост минимум 10% собственными силами. Мы построили только 15 новых школ. 20 объектов на селе, дома культуры, их 26 лет никто не строил. Есть объекты, которые лично вы подписывали, это перинатальный центр.

Владимир Путин: "Работает?"

Зимин: "Работает. Уже несколько тысяч ребятишек за неполный год приняли. Самое главное, в два с лишним раза уменьшилась детская смертность".

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