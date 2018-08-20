Собянин открыл для движения транспорта новый участок СВХ

Мэр Москвы открыл новый участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе. Его протяженность около трех километров. Магистраль, по мнению Сергея Собянина, существенно улучшит дорожную ситуацию в районе Гольяново. До конца года будут сданы ещё два участка хорды - от Косинской развязки до шоссе Энтузиастов, и от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе.

Асфальт уложен, разметка нанесена. Восьмиполосный участок скоростной магистрали от Щелковского до Открытого шоссе готов принять автомобилистов. Строители утверждают, что дорогу сделали качественно, и что главное - быстро. Этот участок Северо-Восточной хорды запускают в эксплуатацию, как минимум, на полгода раньше срока, передает "ТВ Центр".

Двойной тоннель протяженностью почти 500 метров - часть многоуровневой развязки с Щелковским шоссе. Пожалуй, ключевой транспортный объект в этой части столицы. Строить приходилось в стесненных условиях, при этом не останавливая движения на радиальной магистрали. Теперь, чтобы добраться отсюда в районы Метрогородок и Гольяново, не нужно объезжать плотные жилые кварталы. Вместо 7 километров - всего два, причем большая часть пути проложена над землей.

"Важнейшие участки дороги. В основном все проходит по эстакадам. Уже построено более 40 крупных искусственных сооружений. Это тоннели, эстакады, развязки. Сложнейший очень важный и ожидаемый проект для автомобилистов", - сказал Сергей Собянин.

Строителям пришлось изрядно потрудиться. Сначала освобождая территорию, за каждый из почти полутора тысяч снесенных гаражей город выплатил компенсацию. Затем пришлось перенести сотни километров инженерных коммуникаций.

Вместо 3,5 лет, отведенных на строительство этого участка магистрали, подрядчики уложились в 2. При этом все искусственные сооружения прошли строгий контроль качества. С открытием движения от Щелковского к Открытому шоссе строительство пересекающей всю столицу магистрали подошло к финальному этапу.

"В этом году заканчивается строительство двух третей крупнейшей новой магистрали Москвы - Северо-Восточной хорды. Всего строительная протяженность дорог - больше 100 километров. В этом году будет построено, уже введено в эксплуатацию 75. Прямо или косвенно это будет влиять на дорожную ситуацию практически в половине города Москвы", - сказал Сергей Собянин.

В этом году в эксплуатацию сдадут участок на севере - от Фестивальной до Дмитровского шоссе. На востоке - от шоссе Энтузиастов до Московской кольцевой. В результате, по расчетам проектировщиков, транспортная доступность улучшится почти для миллиона жителей столицы.

Впереди еще немало работы. Сейчас идет проектирование, пожалуй, самой сложной, северной части СВХ — от Лосиного острова через Ярославское шоссе в сторону Дмитровского. Полностью замкнуть магистраль - от Московской кольцевой на востоке, до платной магистрали М11 Москва-Санкт-Петербург - планируют в 2021 году.

Андрей Сидоренко, Андрей Булычев, Дмитрий Шаракин. "ТВ Центр".