"Единая Россия" предложила отменить пенсионные льготы для депутатов

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил депутатам и членам Совета Федерации отказаться от пенсионных преференций. По его мнению, они должны получать пенсии на общих основаниях.

Партия "Единая Россия" считает необходимым сохранить все существующие льготы и социальные выплаты для граждан 55-60 лет в переходный период совершенствования пенсионной системы. Как передает "ТВ Центр", соответствующую инициативу обсудили на совместном заседании партии, темой которого стало изменение пенсионного законодательства.

Единороссы предложили также ввести дополнительные отпуска для этой категории граждан, воссоздать систему санитарно-курортного лечения и ввести ежегодную диспансеризацию. По мнению партийцев, важно усилить контроль за выплатами в Пенсионный фонд со стороны работодателей и ужесточить наказание за нарушения. Кроме того, единороссы предложили отменить все пенсионные преференции для депутатов Государственной Думы.

"Рост доходов наших пенсионеров это наша ключевая и магистральная задача. Это принципиальная позиция партии "Единая Россия". Важными и требующими нашей поддержки предложениями считаю сохранение действующих условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов севера. Снижение на три года необходимого стажа для выхода на досрочную пенсию, то есть не 40 и 45 лет стажа, как предполагалось изначально законопроектом, а 37 и 42 года соответственно. Предоставление работникам предпенсионного возраста дополнительного оплачиваемого отпуска и бесплатной ежегодной диспансеризации, а также ужесточение наказания для работодателей за невыплату или неполную выплату пенсионных взносов", - сказал заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.