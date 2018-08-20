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Турция обратилась в ВТО из-за введенных США пошлин на сталь и алюминий

18:39
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Турция приняла решение обратиться в ВТО в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий. Запрос был передан членам организации в понедельник.

Турция инициировала во Всемирной торговой организации (ВТО) спор с США в связи с введенными пошлинами на сталь и алюминий. Об этом сообщает ТАСС.

"Турция запросила проведение консультаций в ВТО с Соединенными Штатами относительно дополнительных импортных пошлин, введенных США на стальную и алюминиевую продукцию. Запрос был передан членам ВТО 20 августа", - отмечается в документе на сайте организации.

Также Анкара утверждает, что эти меры не соответствуют целому ряду положений ВТО.

В марте Вашингтон ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив отсрочку ряду стран. Среди них была Турция. С 1 июня эти меры вступили в действие в отношении ближайших экономических партнеров США - Евросоюза, Канады и Мексики.

Президент США Дональд Трамп 10 августа распорядился удвоить пошлины на сталь и алюминий из Турции, повысив их до 50% и 20% соответственно. В ответ президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о бойкоте всей американской электроники и повысил пошлины на ряд товаров из США.

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