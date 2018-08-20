Единоросы предложили отменить пенсионные преференции для парламентариев

"Единая Россия " предложила отменить пенсионные преференции для членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. На совместном заседании Генсовета партии и Совета руководителей фракций единороссов в региональных парламентах прозвучали и другие инициативы, касающиеся поправок в пенсионное законодательство. В частности, предложено сохранить льготы и социальные выплаты для мужчин и женщин, достигших возраста 60 и 55 лет.

На часах семь утра, а в третьем цеху машиностроительного завода в Подольске уже кипит работа – собирают очередной водо-водяной ядерный реактор, рассказал "ТВ Центр". Именно такие сейчас устанавливают на российские ледоколы нового типа. Сложнейший процесс создания штучной, уникальной продукции, где без опыта вот этого человека, ну, никак не обойтись.

Анатолию Рогаткину вряд ли дашь больше шестидесяти. Энергичен, подтянут, хотя на самом деле ему уже 77, из которых 54 он отдал именно этому предприятию. Работал в нескольких цехах. Сейчас трудится в третьем на должности бригадира, и уходить на положенный отдых не собирается.

"Просто мне не хочется сидеть, мне нравится работать. Мне нравится коллектив. По-другому здесь, наверное, не скажешь. Если бы мне не нравилось бы здесь, я бы, наверное, давно бы уже ушел", - пояснил слесарь по сборке металлоконструкций Анатолий Рогаткин.

Жена Анатолия – ей тоже за семьдесят – также продолжает работать, но на другом предприятии. У них есть дочь, взрослый внук и две правнучки, и понятно, что инициативу повышения пенсионного возраста в этой семье тоже горячо обсуждали. Как в общем-то и по всей стране. Дискуссии кипели от кухонь до партийных площадок, приглашались сотни экспертов, учитывались предложения граждан. В том числе на их основе "Единая Россия" в итоге и сформировала список поправок, которые собирается внести в законопроект о пенсиях. Есть там и пункт, касающиеся региональных льгот.

"Это и проезд в общественном транспорте, это льготная оплата ЖКХ, это приобретение медикаментов во многих регионах, это капитальный ремонт, это транспортный, земельный налоги. Я называю только региональные и муниципальные льготы. Поэтому, я считаю, что было бы правильным поддержать предложение о том, чтобы сохранить предоставление этих льгот на существующем сегодня возрастном уровне – 55 и 60 лет", - заявила заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Ольга Баталина.

С этого же возраста предлагается сохранять возможность на получение накопительной части пенсии, в случае если граждане хранили её в негосударственных пенсионных фондах. Им также будут положены скидки в магазинах, дополнительный отпуск. Помимо этого, "Единая Россия" настаивает на сокращении стажа досрочного выхода на пенсию, установив планку 37 лет для женщин и 42 года для мужчин, а также ужесточении ответственности компаний и работников, которые уклоняются от выплат в Пенсионный фонд. Это призвано увеличить его наполняемость. С той же целью предлагается и еще одна мера.

"Люди спрашивают на встречах, а где миллиарды Захарченко, где миллиарды господина Слабикова, где миллиарды других коррупционеров и взяточников? Коллеги, уверен, что наша партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд", - заявил запред Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

В числе мер поддержки "Единая Россия" также предлагает принять масштабную госпрограмму переобучения и трудоустройства людей в возрасте, потерявших работу. А чтобы таких случаев было как можно меньше, работодателей необходимо простимулировать.

"Лично я выступаю за заинтересованность работодателей в том, чтобы они не увольняли людей предпенсионного возраста без причин. Это прежде всего налоговое стимулирование", - пояснил замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Впрочем, и это далеко не все. Москва. Район Котловка. На первый взгляд, обычный прием у терапевта. Тут измеряют давление, берут анализ крови на сахар и интересуются общим самочувствием. Правда, все процедуры проходят на свежем воздухе, прямо в шатрах специальной выездной больницы.

Времени на заботу о здоровье тем более нет у пожилых людей, которые продолжают трудиться. И этот момент "Единая Россия" тоже предложила учесть.

"Мы уже приняли в первом чтении закон, который дает право работнику за счет работодателя проходить один день диспансеризации. Было внесено предложение для лиц предпенсионного возраста увеличить это до двух дней. И возможно давать эти два дня не раз в три года, как для всех работников, а ежегодно", - рассказал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Весь этот перечень поправок к закону, озвученный на заседании Генсовета "Единой России", зал встретил аплодисментами. Но самое сенсационное предложение секретарь генсовета партии Андрей Турчак приберег напоследок. Сначала он завуалировано заявил, что в случае с пенсионными изменениями нужно начинать с себя, через секунду уже пояснив, что он имел ввиду.

"В этой связи считаю, что будет правильным, если депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации внесут изменения в закон о статусе депутата Госдумы и члена СФ. Устранят сложившиеся неравенства и отменят себе все пенсионные преференции. При этом данная норма должна заработать уже с первого января 2019 года", - заявил Турчак.

Фракции "Единой России" в Госдуме поручено обеспечить внесение в парламент и принятие соответствующего закона. Единороссам, которые уже получают повышенную пенсию, рекомендовано от нее отказаться.

Александр Панюшкин, Игорь Константинов, "ТВ Центр", Москва