Кандидаты в мэры Москвы продолжают встречаться с избирателями

Около 60 тысяч москвичей выразили желание проголосовать на выборах мэра столицы по месту пребывания, при этом половина из них намерена прийти на загородные избирательные участки, сообщили на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами. Все участковые избирательные комиссии за пределами Москвы сформированы, в списке их 209. На выборах будут работать почти 5 тысяч наблюдателей, 40 процентов из них уже прошли обучение. Между тем, кандидаты продолжают встречаться с избирателями.

В штабе Сергея Собянина подвели итоги социального транспортного эксперимента, рассказал "ТВ Центр". Четыре команды добровольцев получили задание: добраться от улицы Покровка 47, где располагается штаб Сергея Собянина, до Парка Горького. На выбор четыре вида транспорта: метро, автобус, каршеринговый автомобиль и велосипед. Цель эксперимента: помочь жителям и гостям столицы понять, на чем же быстрее попасть из точки "А" в точку "Б". Перед стартом участники рассказали почему, например, предпочитают метро.

"Пробок нет вообще, поезда хотят каждую минуту, очень быстро", - отметила одна из участниц.

Поклонники наземных видов транспорта оценили преимущества современных городских автобусов. Расстояние между Покровкой и Парком Горького около шести километров по кратчайшему пути. Волонтеры, выбравшие подземку, прибыли к финишу первыми, команда на каршеринговом автомобиле – второй.

"Недолго ехали – 42 минуты. 10 минут нашли машину, дошли к ней и ехали все остальное время. И вышло недорого – 184 рубля. Довольно дешево получилось. И комфортно. Музыка, кондиционер – все удобно", - рассказала участница эксперимента.

Впрочем, проигравших в этом состязании не было. Последними в Парк Горького приехали велосипедисты. Они отстали от остальных участников, зато, кажется, получили максимум удовольствия.

"Первое – это спорт. Это, по-любому, спорт, здоровье. Все остальное, во-вторых – это обязательно во время маршрута живописные места. Москва очень живописный город такой, и пока ты едешь, ты можешь насладиться всем видом, остановиться, постоять. В-третьих, велосипед стал доступным видом транспорта – очень много точек велопроката организовано", - рассказал один из велосипедистов.

Для чистоты эксперимента транспортная гонка по Москве проходила в два этапа: в час-пик в будни и в выходные.

"Но нельзя сказать, что какой-то вид транспорта уступает. В каждом виде транспорта есть свои плюсы", - отметил волонтер штаба Сергея Собянина Владислав Федотов.

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР встретился с обманутыми дольщиками ЖК "Академ Палас" на проспекте Вернадского. Это один из самых сложных долгостроев Москвы. Инвестконтракт на его возведение был заключен еще в 2003 году. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело.

"Мэрия Москвы здесь готова выступить гарантом достройки данного объекта и не только. Вопросы обманутых дольщиков решить можно. В Москве достаточно ресурсов. Совместно с министерством строительства и фондом Дом.рф вот такие объекты нужно достраивать, всем инвесторам возвращать квартиры. Мы объявляем бойкот строителям, которые на самом деле разрушители, которые оставляют после себя искалеченные судьбы, разрушенные семьи и вот такие долгострои. Все они должны сидеть в тюрьме", - заявил Дегтярев.

Выдвинутый на пост мэра Москвы партией "Справедливая Россия" Илья Свиридов отправился в Зеленоград. Местные жители рассказали ему о проблемах, которые существуют на территории округа. В частности, о необходимости обновить парк Победы. Люди так же пожаловались на возможное появление нового ресторана недалеко от жилых домов.

"Я включаю этот адрес в карту проблем Москвы и добьюсь того, чтобы это решение было отменено, и здесь, в соответствии с мнением москвичей, жителей Зеленограда, была сохранена эта роща, а рядом была разбита новая современная детская площадка", - сказал Свиридов.

Доверенное лицо кандидата от КПРФ Вадима Кумина пообщался с жителями запада столицы, которые опасаются вырубки яблоневых садов для строительства автомагистрали. Алексей Комов, член правления Союза архитекторов России, пообещал суммировать мнения экспертов на этот счет и представить их в сентябре.

Отдать свой голос за одного из пятерых кандидатов можно будет не только в столице. Для дачников откроют более 200 так называемых экстрерриториальных участков в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Зарегистрироваться возможно, посетив офис "Мои документы" или удаленно на сайте "Госуслуги". Контроль за ходом голосования будет обеспечен на всех участках, вне зависимости от их местонахождения.

"Было решение московской городской избирательной комиссии, которое мы поддержали, когда выступали в УИКе: нет видеонаблюдения – нет участка. Тотальное видеонаблюдение и тотальное закрытие наблюдателями от общественной палаты всех экстрерриториальных участков. Тотальное. Включая, медицинские, СИЗО и так далее", - подчеркнул руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.

На данный момент голосовать не по месту прописки выразили желание 60 тысяч москвичей из семи миллионов потенциальных избирателей. Почти половина из них пойдет на так называемые дачные участки за пределами столицы. Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 9 сентября.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"