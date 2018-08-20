После обстрела посольства США в Анкаре задержали двух человек

В Турции задержаны два человека по подозрению в обстреле посольства США в Анкаре. Их задержали в автомобиле. При них обнаружили пистолет. Задержанные уже дали признательные показания.

Два человека задержаны по подозрению в причастности к обстрелу посольства США в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости.

По факту обстрела задержаны Ахмет Челиктен и Осман Гюндаш. Их задержали в автомобиле. При них обнаружен пистолет. Оба уже дали признательные показания.

Один из задержанных находится в розыске после побега из тюрьмы, а второй - по другим уголовным делам.

Ранее официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана назвал стрельбу у посольства США в Анкаре "откровенной попыткой посеять хаос". По его словам, турецкие власти осуждают нападение.

Инцидент произошел утром, 20 августа, в Анкаре. Неизвестные обстреляли здание посольства США. Выстрелы были произведены из автомобиля. В результате нападения никто не пострадал. Пули попали в пост охраны и разбили стекло. Стрелявшие скрылись.