ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После обстрела посольства США в Анкаре задержали двух человек

19:48
  • понедельник
  • 20 августа 2018

В Турции задержаны два человека по подозрению в обстреле посольства США в Анкаре. Их задержали в автомобиле. При них обнаружили пистолет. Задержанные уже дали признательные показания.

Два человека задержаны по подозрению в причастности к обстрелу посольства США в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости.

По факту обстрела задержаны Ахмет Челиктен и Осман Гюндаш. Их задержали в автомобиле. При них обнаружен пистолет. Оба уже дали признательные показания.

Один из задержанных находится в розыске после побега из тюрьмы, а второй - по другим уголовным делам.

Ранее официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана назвал стрельбу у посольства США в Анкаре "откровенной попыткой посеять хаос". По его словам, турецкие власти осуждают нападение.

Инцидент произошел утром, 20 августа, в Анкаре. Неизвестные обстреляли здание посольства США. Выстрелы были произведены из автомобиля. В результате нападения никто не пострадал. Пули попали в пост охраны и разбили стекло. Стрелявшие скрылись.

Главное сегодня
Полиция Турции возле посольства США
Полиция Турции возле посольства США
Полиция Турции возле посольства США
Полиция Турции возле посольства США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение