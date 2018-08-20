ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Концерн "Калашников" разработал скоростной армейский багги

20:19
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Концерн "Калашников" разработал для Министерства обороны гибридный багги с электродвигателем, способный разгоняться до 100 километров в час.

Концерн "Калашников" разработал скоростной гибридный багги для Минобороны. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на сообщение предприятия. 

"Он разработан в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Автомобиль способен развивать скорость до 100 километров в час и перевозить до четырех человек, включая водителя", - рассказали в "Калашникове".

Как сообщили в концерне, мощность двигателя заднего привода составит 42 кВт, а электродвигателя переднего привода - 55 кВт. Подвеска багги - пружинная с гидравлическим амортизатором. Кроме того, у автомобиля будет двухконтурная гидравлическая тормозная система.

Главное сегодня
Багги концерна "Калашников"
Багги концерна "Калашников"
Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников"
Багги концерна "Калашников"
Багги концерна "Калашников"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение