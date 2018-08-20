Концерн "Калашников" разработал скоростной армейский багги

Концерн "Калашников" разработал для Министерства обороны гибридный багги с электродвигателем, способный разгоняться до 100 километров в час.

Концерн "Калашников" разработал скоростной гибридный багги для Минобороны. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на сообщение предприятия.

"Он разработан в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Автомобиль способен развивать скорость до 100 километров в час и перевозить до четырех человек, включая водителя", - рассказали в "Калашникове".

Как сообщили в концерне, мощность двигателя заднего привода составит 42 кВт, а электродвигателя переднего привода - 55 кВт. Подвеска багги - пружинная с гидравлическим амортизатором. Кроме того, у автомобиля будет двухконтурная гидравлическая тормозная система.