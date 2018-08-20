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СК завел дело по факту смерти ребенка, оставленного матерью в закрытой машине

20:20
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пятилетнего ребенка, оставленного матерью в закрытой машине. Как сообщили в СК, женщина оставила сына в запертом автомобиле, пока ходила устраиваться на работу.

По факту смерти пятилетнего ребенка, оставленного матерью в закрытой машине, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.

Инцидент произошел в городе Ступино. Местная жительницы приехала устраиваться на работу и оставила пятилетнего сына в машине с заблокированными дверьми. Вернувшись она обнаружила ребенка уже мертвым. По предварительным данным ребенок задохнулся.

"Следственным отделом по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения пятилетнему ребенку смерти по неосторожности", - сообщили в СК.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Расследование дела продолжается.

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