В ООН прокомментировали слова Лаврова о ее позиции по восстановлению Сирии

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация изучает вопрос о восстановлении Сирии. При этом он подчеркнул, что сейчас ООН сосредоточена на политическом процессе в САР.

Организация Объединенных Наций (ООН) в настоящее время сосредоточена на политическом процессе в Сирии. Об этом рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"Наше внимание сейчас сосредоточено на политическом урегулировании. У меня нет ничего нового относительно вопросов реконструкции", - подчеркнул он.

Также Дюжаррик не смог ответить на вопрос о том, существует ли прямое указание подразделениям ООН не вкладывать средства в восстановление Сирии. Об этом ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы изучаем этот вопрос. Дополнительные пояснения могут появиться чуть позже", - сказал представитель организации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила генсеку ООН Антониу Гутерришу запрос по поводу запрета на участие структур организации в восстановлении Сирии

По его словам, политический департамент ООН в 2017 году издал секретную директиву, согласно которой структуры ООН не должны участвовать в восстановлении экономики САР до политического перехода.

Также он отметил, что Вашингтон намеренно препятствует восстановлению регионов Сирии, которые контролируются Дамаском.