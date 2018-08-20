Установлены личности всех участников нападений в Чечне

Личности всех участников нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чечне установлены.

Установлены личности всех нападавших на сотрудников правоохранительных органов в понедельник в Чечне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД республики.

"Установлены личности всех преступников", - говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет сообщил об установлении личностей двоих нападавших. Глава министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров рассказал, что все участники нападений были несовершеннолетними. Самому младшему было 11 лет, старшему – неполные 17.

Как сообщило следствие, 20 августа 2018 года около 10:30 двое вооруженных ножами мужчин попытались проникнуть через КПП на территорию Шалинского отдела внутренних дел. Они ранили двух полицейских, после чего были нейтрализованы. Примерно в то же время к посту полиции в селе Мескер-Юрт подошел молодой человек с рюкзаком и совершил самоподрыв. В результате никто из сотрудников полиции и гражданских лиц не пострадал.

Также при въезде в Грозный водитель автомобиля Mercedes попытался совершить наезд на сотрудника ДПС. Полиция объявила план "Перехват". Уходя от преследования, водитель в центре Грозного совершил умышленный наезд на двоих сотрудников ДПС. Полицейские открыли огонь по автомобилю и нейтрализовали преступника.

Ответственность за нападения на сотрудников полиции взяла на себя запрещенная с России группировка "Исламское государство".