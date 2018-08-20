По учебной тревоге под Оренбургом и в Башкирии подняты более 5,5 тысячи военных

Более четырех тысяч танкистов , артиллеристов, ракетчиков и мотострелков подняты по учебной тревоге в Оренбургской области. К ним присоединились около 1,5 тысячи военных инженеров из Башкирии.

В Оренбургской области по учебной тревоге поднялись более четырех тысяч танкистов, артиллеристов, ракетчиков и мотострелков. К ним присоединились около 1,5 тысячи военных инженеров из Башкирии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Это произошло в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности сил Центрального военного округа.

Подразделения направились на полигоны военного округа.

"На маршрутах следования колонн военнослужащие отразят нападение диверсионных групп условного противника", - отметили в пресс-службе.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о начавшейся в стране по решению президента Владимира Путина проверке боеготовности. На восточном театре военных действий проводится комплекс из 16 специальных учений. В проверках участвуют органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, а также Дальней и Военно-транспортной авиации.