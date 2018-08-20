Валерий Меладзе попросил гражданство Грузии

Российский певец Валерий Меладзе решил обратиться в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство этой страны. При этом он намерен сохранить гражданство России.

Известный российский певец Валерий Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии и попросил предоставить ему гражданство этой страны. Об этом сообщает сайт Georgian News Agency.

Портал отмечает, что звезда эстрады 18 и 19 августа выступал в Батуми на концертах, которые были посвящены 80-летию грузинского певца и актёра Вахтанга Кикабидзе.

По данным ТАСС, артист намерен сохранить и российское гражданство.

В Грузии с 15 августа вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", в соответствии с которым уроженцы страны могут обращаться в соответствующие ведомства с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, которое было утрачено в результате получения гражданства другой страны.

Для восстановления гражданства уроженцы Грузии обязаны обратиться в действующее при минюсте страны Агентство развития государственных сервисов до 31 декабря 2020 года.

Сам Меладзе является уроженцем Батуми. Там проживают его близкие и родные.