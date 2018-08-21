Трамп назвал условие снятия санкций с России

Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность снятия санкций с России. Для этого, по его словам, Москва должна "сделать что-то на пользу США". Конкретизируя, глава Белого дома подчеркнул, что речь идет о сотрудничестве по Украине и Сирии.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность отмены антироссийских санкций, но обозначил при этом важное условие для подобного развития событий. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

"Я бы рассмотрел такую возможность, если они готовы сделать что-то на пользу Штатам. Без этого я не буду обдумывать этот вопрос", - подчеркнул глава Белого дома.

Он также добавил, что двумя ключевыми вопросами, по которым Россия должна сотрудничать с США и тем самым способствовать снятию ограничительных мер, являются ситуации на Украине и в Сирии.

Ранее американские СМИ сообщили, что в высокой стадии проработки находятся санкции против компаний-участниц проекта "Северный поток-2". По данным источников, ограничения могут быть введены в течение ближайших нескольких недель.

Вместе с тем 15 августа стало известно, что под санкции США из-за КНДР попали российская компания "Профинет" и ее генеральный директор Василий Колчанов, а также китайская и сингапурская фирмы.

До этого Государственный департамент Соединенных Штатов объявил о введении санкций против России из-за якобы имевшего место использования химоружия в британском городе Солсбери. Ограничительные меры будут разбиты на два этапа, первый пакет планируют применить 22 августа. Он предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Вторую часть санкций обещают ввести спустя три месяца, если Россия "не даст гарантий не использовать химическое оружие в будущем". В этом пакете содержатся ограничение импорта и экспорта, возможное снижение уровня дипотношений, а также запрет на полеты "Аэрофлота" в США.