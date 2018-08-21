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Украина не пустила наблюдателей ОБСЕ на судно "Механик Погодин"

07:02
  • вторник
  • 21 августа 2018

Представившийся сотрудником СБУ мужчина не пустил наблюдателей ОБСЕ на задержанное на Украине российское судно "Механик Погодин". Инцидент произошел 17 августа. Ранее первый заместитель постпреда президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов сообщил, что танкер заблокирован в украинском порту Херсон на три года.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что представители украинской стороны не пустили сотрудников Специальной мониторинговой миссии на задержанное российское судно "Механик Погодин". Об этом пишет "Газета.ру".

"У входных ворот нефтяного терминала на улице Марии Фортус мужчина, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины, сообщил СММ, что им необходимо получить предварительное разрешение от властей порта на доступ к объекту", - говорится в сообщении ОБСЕ.

Отмечается, что инцидент произошел 17 августа. В ОБСЕ добавили, что намерены продолжать следить за ситуацией.

Ранее первый заместитель постпреда президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов сообщил, что российское судно "Механик Погодин" заблокировано в украинском порту Херсон на три года. Начали блокировать танкер 10 августа. В СБУ заявили, что судовладелец находится санкционном список. При этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян добавил, что корабль якобы заходил в порты Крыма. Компания-оператор российского судна опровергла эту информацию.

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