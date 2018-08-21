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В результате стрельбы в Лондоне пострадали три человека

07:12
  • вторник
  • 21 августа 2018

У станции метро Кингсбери на северо-западе Лондона произошла стрельба. Пострадали три человека, они госпитализированы. В полиции не считают произошедшее терактом, место инцидента оцеплено.

На северо-западе Лондона произошла стрельба, в результате которой три человека получили ранения. Об этом пишет "Газета.ру".

Инцидент случился возле станции Кингсбери. Место происшествия оцеплено. В правоохранительных органах подчеркивают, что терактом это не является. 

Пострадавшие госпитализированы. Они находятся в удовлетворительном состоянии, их жизням ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

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