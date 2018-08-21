На бутылках со спиртным могут появиться устрашающие картинки

Минздрав рассматривает возможность размещения устрашающих картинок о вреде употребления алкоголя на бутылках со спиртным. Такая практика уже применяется по отношению к табачной продукции.

Министерство здравоохранения России рассматривает возможность снабжения бутылок со спиртным предупреждающими о вреде алкоголя картинками, подобными тем, что уже присутствуют на пачках сигарет. Об этом сообщают "Известия".

В ведомстве считают необходимым наглядно показать покупателям, к каким последствиям может привести чрезмерное употребление алкоголя. "Спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями", - подчеркнули в Минздраве.

В настоящее время емкости с алкоголем сопровождаются только надписями предупредительного характера. Вместе с тем эксперты отмечают, что практика "устрашающих картинок" на табачной продукции остается довольно успешной.

Ранее СМИ писали, что Министерство финансов завершило разработку законопроекта о легализации продаж алкогольной продукции в интернете с 2019 года.

20 августа на территории России установили единые минимальные цены на "слабую" (37 градусов) и "крепкую" (40 градусов) водку на уровне 205 рублей за 0,5 литра. Вместе с тем Роспотребнадзор представил статистику отравлений алкоголем в стране. С момента приостановки розничной торговли спиртосодержащими жидкостями количество смертей снизилось на 20 процентов с 8283 до 6789 случаев.