Названы регионы-лидеры по количеству психических расстройств

Минздрав зафиксировал снижение количества психических расстройств по всем регионам страны - за год это число уменьшилось на 6 процентов и составило 417 случаев на 100 тысяч человек. Лидерами по психическим заболеваниям являются Алтайский край (1207 случаев на 100 тысяч населения), Чукотка (835) и Ненецкий автономный округ (820).

Министерство здравоохранения подготовило доклад о ситуации с психическими расстройствами в России, информацию оттуда приводят "Известия".

Как отметили в ведомстве, за год количество зафиксированных психических расстройств по всем регионам снизилось на 6 процентов - сейчас это 417 случаев на 100 тысяч человек.

Наибольшее количество ментальных отклонений обнаружено в Алтайском крае (1207 случаев на 100 тысяч населения). Далее в списке идут Чукотка (835) и Ненецкий автономный округ (820).

Эксперты отмечают, что объединяет эти регионы недостаток солнечного света и низкая среднегодовая температура воздуха. Кроме того, там наблюдается недостаточный уровень развития инфраструктуры. Вкупе эти факторы и способствуют более высоким показателям психических расстройств среди населения.

Вместе с тем реже всего в прошлом году заболевания этого типа выявляли в Ингушетии (102), Чеченской Республике (127,2) и Северной Осетии (194).

В мае стало известно, что основатель группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин освобожден от наказания за нападение с ножом на посетителя магазина "Магнит". Экспертиза выявила у музыканта хроническое психическое расстройство. Он был отправлен в психиатрическую больницу.