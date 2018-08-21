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Число жертв наводнений в Индии превысило 400 человек

07:56
  • вторник
  • 21 августа 2018

Жертвами наводнений в штате Керала на юге Индии стали более 400 человек. Свои дома покинули более миллиона жителей. Практически полностью затоплены несколько городов, большое количество зданий разрушено, дороги заблокированы.

В штате Керала на юге Индии жертвами наводнений стали уже более 400 человек, передает "МИР24".

Отмечается, что вызванные продолжительными ливнями оползни привели к блокировке многих дорог и разрушению большого количества зданий. Практически полностью затоплены несколько городов и более 30 плотин. Свои дома покинули более миллиона жителей, их разместили во временных лагерях.

На территории всего штата объявлена тревога, из берегов вышли более 44 рек. 

Мощные муссонные ливни идут в штате Керала с 8 августа. Сильно затруднена работа транспорта, нарушен график образовательных учреждений. Местные власти называют происходящее "самой страшной катастрофой за последние 100 лет".

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