ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

08:23
  • вторник
  • 21 августа 2018

21 августа мусульманский мир отмечает один из главных праздников Курбан-байрам, к которому приурочено паломничество в Мекку. В этот день праздничные молитвы проходят во всех мечетях России.

Мусульмане отмечают во вторник Курбан-байрам - свой главный праздник. В Московской соборной мечети намаз возглавил глава совета муфтиев страны Равиль Гайнутдин. Ожидается, что в столице торжественные мероприятия посетят около 250 тысяч верующих, передает "ТВ Центр".

Согласно мусульманской традиции, в Курбан-байрам совершается обряд жертвоприношения в память о том, как пророк Ибрахим готов был принести в жертву Богу своего сына. Однако Всевышний послал ему барана, который и был принесен в жертву. Почти во всех регионах Северо-Кавказского и Южного федерального округов день празднования Курбан-байрама объявлен выходным, а в Чечне торжества продлятся три дня.

Главное сегодня
Мусульмане празднуют Курбан-байрам
Мусульмане празднуют Курбан-байрам
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение