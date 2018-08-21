Мусульмане отмечают Курбан-байрам

21 августа мусульманский мир отмечает один из главных праздников Курбан-байрам, к которому приурочено паломничество в Мекку. В этот день праздничные молитвы проходят во всех мечетях России.

Мусульмане отмечают во вторник Курбан-байрам - свой главный праздник. В Московской соборной мечети намаз возглавил глава совета муфтиев страны Равиль Гайнутдин. Ожидается, что в столице торжественные мероприятия посетят около 250 тысяч верующих, передает "ТВ Центр".

Согласно мусульманской традиции, в Курбан-байрам совершается обряд жертвоприношения в память о том, как пророк Ибрахим готов был принести в жертву Богу своего сына. Однако Всевышний послал ему барана, который и был принесен в жертву. Почти во всех регионах Северо-Кавказского и Южного федерального округов день празднования Курбан-байрама объявлен выходным, а в Чечне торжества продлятся три дня.