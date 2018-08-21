Сирийский город Скальбия принял 4 тысячи беженцев из Идлиба

Сирийский город Скальбия принял около четырёх тысяч беженцев из соседней провинции Идлиб, которая пока остаётся под контролем незаконных вооруженных формирований. В населённом пункте сейчас относительно спокойно, прекратились обстрелы, и местные власти начали активно восстанавливать жилые дома и инфраструктуру.

Северо-запад Сирии. Граница провинции Идлиб. Один из самых беспокойных районов арабской республики. Сюда переезжают те из боевиков, кто не желает сложить оружие. Семь лет назад террористы попытались захватить городок Скальбия. Но против таких действий оказался этот человек. Набиль Абдалла собрал отряд из 700 ополченцев и при поддержке правительственной сил успешно оборонял Скальбию от многотысячной армии боевиков, передает "ТВ Центр".

Колокол в храме святого Георгия, построенного ещё в конце 19 века, звонит по церковным праздникам. В случае опасности гудит набат. Скальбия - христианский оплот в арабской республике. Но сейчас город приютил и беженцев - мусульман. Представители разных конфессий живут в мире и прекрасно понимают: самое главное - сохранить мир на родной земле.

"Радикальные исламисты сеют вражду. Религия - лишь ширма, которой они прикрываются. Они пытались заставить нас уйти из города. Но мы не оставили свои святыни. Если бы они вошли в Скальбию, здесь могла бы повториться события, как в Маалюле", - рассказал настоятель храма святого Георгия Дмитриус Хадад.

Такое в истории Сирии было неоднократно. Настоятель храма показывает иконы, хранящие следы войны ещё с Османской империей. Этот лик Христа был прострелен и проткнут штыками. Но с божьей помощью враг отступил. Так будет и с новыми завоевателями.

Несколько церквей в городе пострадали от рук уже современных захватчиков. В тот момент, когда в стену храма угодили сразу две ракеты, здесь шла служба, а в воскресной школе занимались дети. Всего же за время войны по городу было выпущено около 5 тысяч снарядов, мин и ракет. Погибли больше 100 мирных жителей.

Эта квартира - временное жильё Нуры. Вместе с мужем женщина воспитывает четверых детей. "Спасибо жителям Скальбии. Они приняли нас, как родных. Муж устроился на работу. Старшие дети осенью пойдут в школу. А если понадобится лечение, нам сказали, что в местном госпитале мы всегда в любой момент можем обратиться к врачам", - рассказала она.

Госпиталь рассчитан на 120 коек. Сейчас заполнен наполовину. Пациенты - в основном жители соседних деревень и переселенцы из провинции Идлиб. В госпитале удалось сохранить медперсонал. Квалифицированные врачи трудятся практически круглосуточно.

Сейчас медперсонал готовится к потоку новых пациентов. Это не раненые с фронта, а переселенцы, возвращающиеся из провинции Идлиб. Недалеко от Скальбии для них открыт гуманитарный коридор.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.