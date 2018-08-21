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ФАС возбудила дела из-за заниженных цен на SMS для госбанков

08:18
  • вторник
  • 21 августа 2018

ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении "Мегафон", "МТС", "Вымпелком" и "Т2 Мобайл". В ведомстве считают, что операторы снизили цены на рассылку SMS для государственных банков по сравнению с частными. Дела будут рассмотрены в сентябре.

В отношении мобильных операторов "большой четверки", а именно ПАО "МегаФон", ПАО "МТС", ООО "Т2 Мобайл" и ПАО "ВымпелКом" возбуждены антимонопольные дела из-за разниц тарифов на рассылку SMS для банков. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.

Ранее ведомство установило, что операторы снизили цены на услугу для государственных кредитных организаций по сравнению с частными. Дискриминационные условия не были устранены в установленный период. Соответствующие дела будут рассмотрены в сентябре.

20 августа сообщалось, что "большая тройка" российских мобильных операторов (МТС, "Мегафон", "Вымпелком") отменяет внутренний роуминг согласно требованиям ФАС. Ранее ведомством было заведено дело о нарушениях антимонопольного законодательства. Процесс полностью завершится до конца сентября 2018 года.

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