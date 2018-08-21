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Кабул подвергся ракетному обстрелу во время выступления президента

08:27
  • вторник
  • 21 августа 2018

Кабул подвергся ракетному обстрелу во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани по случаю Курбан-байрама. Атака, целью которой был президентский дворец, произошла в 09:00 по местному времени.

Столица Афганистана подверглась ракетному обстрелу во время выступления президента Ашрафа Гани по случаю исламского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам), передает местный телеканал TOLOnews.

Атака произошла утром во вторник около 09:00 по местному времени (07:30 мск). Предварительно, целью обстрела был президентский дворец. Об ущербе и жертвах не сообщается. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

"Существуют группы, которые продолжают насилие, однако, запуская ракеты, они не смогут остановить развитие Афганистана", - заявил Гани, комментируя атаку на Кабул.

Ранее радикальное движение "Талибан" (деятельность этой террористической организации запрещена в России – прим. ред.) заявило, что не станет объявлять перемирие с правительством Афганистана по случаю праздника Курбан-байрам.

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