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Сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" полностью снесли

08:41
  • вторник
  • 21 августа 2018

В Кемерове завершили демонтаж сгоревшего здания "Зимней вишни", где в марте погибли 60 человек. Также снесены здания автомойки, сауны и котельной. На площадке остался строительный мусор, который вывезут грузовиками.

В Кемерове завершился демонтаж наземной части сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", передает РИА Новости.

 

Специалисты демонтировали основное четырехэтажное здание, где находились кинозалы, детская площадка с игровыми автоматами и магазины. Также снесено здание сауны с автомойкой и котельная. Всего в составе комплекса "Зимняя вишня" было семь зданий.

Сейчас на площадке остался строительный мусор, его вывезут грузовиками. На вывозе работает специализированная техника: 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель.

На месте демонтированного здания появится сквер, но он будет построен только после того, как будут проведены консультации с родственниками погибших.

"Проект сквера еще утверждается, итоговое обсуждение будет с родственниками погибших и пострадавшими, которым пока трудно прийти к общему решению", - сообщил "Интерфаксу" начальник главного управления по работе со СМИ Кемеровской области Роман Быков.

В результате пожара 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 60 человек, 37 из них - дети. Сотрудники СКР выяснили, что в ТЦ неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения не включил охранник. По делу о пожаре арестованы 11 человек. После трагедии губернатор Кемеровской области подал в отставку.

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