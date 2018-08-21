ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сальвадор разрывает дипотношения с Тайванем

08:38
  • вторник
  • 21 августа 2018

Правительство Сальвадора приняло решение разорвать дипотношения с Тайванем и установить их с КНР. Теперь количество государств, которые признают суверенитет Тайваня, сократилось до 17.

Президент Сальвадора объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Слова Сальвадора Санчеса Серена приводит ТАСС.

"Правительство решило разорвать дипотношения, до этого дня поддерживаемые Сальвадором и Тайванем, и установить дипломатические отношения с КНР", - заявил глава государства.

Он добавил, что официальное уведомление уже передали тайваньской администрации. При этом министр иностранных дел Тайваня Джозеф У назвал произошедшее следствием того, что власти Сальвадора внезапно запросили "астрономическую сумму" у тайваньской стороны в качестве финпомощи.

Тайвань является провинцией КНР с особым статусом, что делает невозможным поддержание с ней официальных контактов без ведома Пекина. После решения властей Сальвадора количество государств, которые признают суверенитет Тайваня, сократилось до 17.

Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Сальвадора
Флаг Сальвадора
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение