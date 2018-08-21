Сальвадор разрывает дипотношения с Тайванем

Правительство Сальвадора приняло решение разорвать дипотношения с Тайванем и установить их с КНР. Теперь количество государств, которые признают суверенитет Тайваня, сократилось до 17.

Президент Сальвадора объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Слова Сальвадора Санчеса Серена приводит ТАСС.

"Правительство решило разорвать дипотношения, до этого дня поддерживаемые Сальвадором и Тайванем, и установить дипломатические отношения с КНР", - заявил глава государства.

Он добавил, что официальное уведомление уже передали тайваньской администрации. При этом министр иностранных дел Тайваня Джозеф У назвал произошедшее следствием того, что власти Сальвадора внезапно запросили "астрономическую сумму" у тайваньской стороны в качестве финпомощи.

Тайвань является провинцией КНР с особым статусом, что делает невозможным поддержание с ней официальных контактов без ведома Пекина. После решения властей Сальвадора количество государств, которые признают суверенитет Тайваня, сократилось до 17.