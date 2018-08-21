Пострадавший от отравления в Эймсбери вновь госпитализирован

Британец Чарльз Роули, пострадавший в результате инцидента в Эймсбери, вновь госпитализирован из-за проблем со зрением. В конце июня он отравился, как полагает Лондон, нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Британец Чарльз Роули, который, по данным властей, отравился нервно-паралитическим веществом "Новичок", снова попал в больницу, об этом газете The Guardian рассказал брат пострадавшего.

На данный момент Роули находится в отделении интенсивной терапии, которая занимается проблемами со зрением. В районной больнице Солсбери не стали комментировать данную информацию, сославшись на запрет разглашения данных.

В июне стало известно, что из британского города Эймсбери госпитализировали пару - Дон Стерджесс и Чарльза Роули с химическим отравлением. Стерджесс скончалась спустя восемь дней. Роули в итоге выписали из больницы. В Британии полагают, что на пострадавших было оказано воздействие нервно-паралитического вещества "Новичок".

4 марта в Солсбери воздействию "Новичка" подверглись бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне заявили, что вещество было произведено в России и обвинили Москву в причастности к инциденту.